"Барселона" заинтересована в защитнике "Интера"

Фото: инстаграм Де Врея\Автор неизвестен

Защитник сборной Нидерландов и миланского "Интера" Стефан де Врей привлек интерес со стороны "Барселоны", сообщает SempreInter.

По информации источника, представители каталонского клуба уже установили контакты с его агентом.

Отмечается, что сам "Интер" хочет получить за него около 30 миллионов евро.

Отметим, что контракт Де Врея с "нерадзурри" истекает в конце следующего сезона.

В нынешнем сезоне голландец сыграл в 19 матчах "Интера" в Серии А, в которых не отметился результативными действиями.

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