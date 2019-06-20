"Барселона" заключила контракт с сыном агента Френки де Йонга

Защитник Мике ван Бейнен стал игроком "Барселоны".

Как сообщает сайт клуба, 20-летний футболист был подписан в качестве свободного агента. Ранее он играл за голландский НАК.

Ван Бейнен подписал с каталонцами двухлетнее соглашение, клаусула в его контракте составляет 100 миллионов евро. В ближайшее время игрок отправится в "Барселону Б".

Отмечается, что ван Бейнен является сыном Али Дурсуна, представляющего интересы новичка "Барсы" Френки де Йонга.

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