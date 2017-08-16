"Барселона" закроет трансфер Коутиньо в ближайшие дни

Каталонская "Барселона" закроет трансфер полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо в ближайшие дни.

Как информирует sport.es, сегодня "сине-гранатовые" и "красные" не смогли согласовать финансовую сторону перехода бразильца, однако, более чем вероятно, что соглашение по продаже 25-летнего хавбека вице-чемпиону Испании будет согласована в течение ближайших нескольких дней. Ожидается, что сумма трансфера составит более 100 миллионов евро.

Напомним, Вальверде высказался о Паулиньо. | soccernews.ru