"Барселона" занимает первое место по количеству голов в XXI веке
Стало известно, какая команда набрала больше всего голов в XXI веке. Рейтинг составил портал Transfermarkt.
Первое место заняла "Барселона", в активе которой 2730 голов в 1193 играх. Вторым стал "Реал" (1162 игры, 2633 гола). Третью позицию заняла "Бавария" (1060 игр, 2496 голов).
Рейтинг клубов по количеству голов в XXI веке
1. "Барселона" (2730 голов в 1193 матчах)
2. "Реал" (1162 матчей, 2633 гола)
3. "Бавария" (1060,2496)
4. "Арсенал" (1164, 2254)
5. "Челси" (1156, 2227)
6. "Манчестер Юнайтед" (1169, 2226)
7. "Ливерпуль" (1135, 2059)
8. ПСЖ (1077, 2033)
9. "Манчестер Сити" (1024, 1963)
10. "Лион" (1069, 1938)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14