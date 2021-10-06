"Барселона" занимает продлением контрактов нескольких основных футболистов

Теги барселона

"Барселона" занимает продлением контрактов нескольких основных футболистовФото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

"Барселона" работает над продлением контрактов нескольких футболистов.

Как сообщает журналист Ферран Корреас, спортивный директор сине-гранатовых Матеу Алемани занимается продлением контрактов с Ансу Фати и Педри, чьи контракты истекают в конце сезона, а также Рональда Араухо и Гави, он хочет заключить их до конца года.

По информации источника, контракт Мингесы будет рассмотрен на предмет возможного улучшения

Отмечается, что решение по Демиру еще не принято. Будущее Рики Пуча будет зависеть от нового тренера.

Также не пропустите: Трансфер Гризманна разрушил экономику "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Лассина Траоре может пропустить год из-за травмы

Лассина Траоре может пропустить год из-за травмы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов