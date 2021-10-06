"Барселона" занимает продлением контрактов нескольких основных футболистов

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

"Барселона" работает над продлением контрактов нескольких футболистов.

Как сообщает журналист Ферран Корреас, спортивный директор сине-гранатовых Матеу Алемани занимается продлением контрактов с Ансу Фати и Педри, чьи контракты истекают в конце сезона, а также Рональда Араухо и Гави, он хочет заключить их до конца года.

По информации источника, контракт Мингесы будет рассмотрен на предмет возможного улучшения

Отмечается, что решение по Демиру еще не принято. Будущее Рики Пуча будет зависеть от нового тренера.

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