"Барселона" занимается поиском недорогого центрального защитника

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"Барселона" занимается поиском недорогого центрального защитника

"Барселона" намерена этой зимой приобрести центрального защитника. Об этом сообщает Sport.es.

Отмечается, что каталонцы хотят совершить недорогую покупку в ближайшее трансферное окно.

В шорт-лист "Барселоны" входят защитник "Челси" Антонио Рюдигер, "Арсенала" Шкодран Мустафи и "Ливерпуля" Жоэль Матип.

Ранее сообщалось, что у "сине-гранатовых" финансовые проблемы, из-за которых они не могут рассчитывать на футболиста с высоким ценником.

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