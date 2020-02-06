"Барселона" заплатила 30 млн евро за португальского юнца! Кто такой Франсишку Тринкау и зачем он нужен в Каталонии?

Франсишку Тринкау представляет яркое португальское "поколение-99", которое впервые в истории выиграло для своей страны золотые медали юниорского Евро-2016 (U-17), а через два года победило на Евро-2018 (U-19). "Новый Роналду", как величают одаренного вингера на родине, разделил с Диого Жотой (ныне игрок "Вулверхэмптона") звание лучшего снайпера финского форума (5 мячей). Его ставят в один ряд с Жоау Фелишем, Диогу Далотом, Жедсоном Фернандешем или Рафаэлем Леао, но есть нюансы. 20-летний воспитанник "Браги" провел 22 неполные матчи за первую команду, отметившись 3 голами и 6 ассистами. Для "Барсы" этого оказалось достаточно, чтобы выложить более 30(!) млн евро, а вот представители авторитетных испанских СМИ замечают большой риск и авантюризм со стороны правящей хунты Бартомеу. Мол, на кой черт каталонцам нужен еще один исполнитель профиля Дембеле или Фати, если Суарес остается без качественного наследника. "Португальские коллеги рассказывают, что Тринкау – очень сильный парень. Но, нужен ли "Барсе" футболист с похожими характеристиками? Не было ли бы логичнее инвестировать в позицию, где нет качественной альтернативы? Я не понимаю, что происходит", – жалуется один из редакторов Mundo Deportivo Франсеск Агилар.

Неожиданный новичок "блаугранас", который может одинаково хорошо выступать на обоих флангах атаки и даже под форвардами, пока выглядит очень сыро. Он заработал себе хорошую репутацию, прежде всего, на уровне сборных. В его активе 5 поединков и один гол за Португалию U-21. Обладая великолепной техникой, Тринкау легко обыгрывает один в один, а также неплохо стреляет издали. Непринужденные рейды к лицевой – еще одна фишка креативного игрока. Он может накручивать соперников пачками, но при этом его сложно назвать эгоистом. Португальская пресса отмечает высокий интеллект Сиско. Если появляется опция сыграть вперед через партнера, представитель живописного муниципалитета Виана-ду-Каштелу не полезет напролом а-ля Дембеле. "Он молодой, но с четкими идеями, никогда не останавливается, старается совершенствоваться, придумывать что-то новое", – рассказывает Абель Феррейра, тренер, с которым Тринкау дебютировал за дубль (16 лет) и первую команду "Браги" (18 лет). Статистический портал SofaScore насчитал 22 ключевые передачи в 15-ти поединках (Примейра / Лига Европы) португальца в текущей кампании. Неплохо, если бы не одно но... он только 4 раза выходил ср старта, находясь на поле в среднем 38 минут за поединок. Тринкау регулярно привлекается в основу "португальских канониров" в течение нескольких последних недель, с тех пор как команду возглавил Рубен Аморим.

Очевидно, что "Барселона" берет восьмого португальца в собственной истории на перспективу. Если не случится чуда, Тринкау придется пробиваться на "Камп Ноу" через филиал каталонского гранда. Ансуи Фати – скорее исключение из правил. 17-летний вундеркинд всегда находился под боком, а тренерский штаб Вальверде прекрасно понимал, чего от него ждать. Шлифовать новый алмаз, скорее всего, будет вынужден наставник "Барсы В" Гарсия Пимьента, который славится работой с юными дарованиями. А вот то, насколько Франсиску задержится в дубле, зависит только от него. Потенциал у мальчишки – просто бомбезний. 30 млн евро выглядят безумием, если принимать во внимание опыт игры Тринкау на высоком уровне. Однако, бешеная конкуренция на рынке сделала свое дело. "Барселона" была вынуждена действовать решительно из-за назойливости двух британских грандов. "Манчестер Сити" и "Челси" обещали португальцу золотые горы. Бартомеу вроде бы как лично вмешался в переговоры с "Брагой, " форсировав трансфер юниора. Каталонцы не могли медлить, особенно, после того, как "горожане" переманили у них из-под носа 17-летнего бразильского защитника Яна Коуто.

Игорь Малиенко | soccernews.ru