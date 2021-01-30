"Барселона" заплатила "Атлетико" 15 миллионов евро за приоритетное право выкупа 5 игроков

Летом 2019 года мадридский "Атлетико" получил от "Барселоны" крупную сумму за преимущественное право на приобретение нескольких футболистов.

Речь идёт о 15 миллионах евро, которые разбиты равными траншами на три года.

За эти деньги "сине-гранатовые" купили для себя приоритетную позицию в переговорах с защитником Хосе Хименесом, хавбеком Саулем Ньигесом и тремя неназванными игроками академии "матрасников".

Согласно договорённости между клубами, "Атлетико" должен немедленно сообщать "Барсе" о поступивших предложениях по кому-то из указанной пятёрки. То есть, за 15 миллионов каталонцы гарантировали, что интересующие их футболисты не уйдут в другую команду без их ведома.

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