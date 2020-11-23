"Барселона" заплатила очередной бонус "Боруссии" за Дембеле. Общая сумма достигла 130 млн евро

"Барселона" заплатила дортмундской "Боруссии" очередной бонус за Усмана Дембеле. Об этом пишет kiker.

По данным источника, в матче против "Атлетико" (0:1) футболист вышел в старте каталонцев. Для него это была 75-я игра в футболке "Барселоны". За это достижение "сине-гранатовые" заплатили 5 миллионов евро "Боруссии". Всего каталонцы выплатили немца 130 миллионов евро.

Напомним, "Барселона" купила Дембеле летом 2017 года у "Боруссии" за 105 миллионов евро. В контракте француза били прописаны бонусы, которые клубу необходимо выплачивать за различные достижения игрока.

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