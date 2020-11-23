"Барселона" заплатила очередной бонус "Боруссии" за Дембеле. Общая сумма достигла 130 млн евро

2 Теги барселонаусман дембелеборуссия дортмунд

"Барселона" заплатила очередной бонус "Боруссии" за Дембеле. Общая сумма достигла 130 млн евро

"Барселона" заплатила дортмундской "Боруссии" очередной бонус за Усмана Дембеле. Об этом пишет kiker.

По данным источника, в матче против "Атлетико" (0:1) футболист вышел в старте каталонцев. Для него это была 75-я игра в футболке "Барселоны". За это достижение "сине-гранатовые" заплатили 5 миллионов евро "Боруссии". Всего каталонцы выплатили немца 130 миллионов евро.

Напомним, "Барселона" купила Дембеле летом 2017 года у "Боруссии" за 105 миллионов евро. В контракте француза били прописаны бонусы, которые клубу необходимо выплачивать за различные достижения игрока.

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Какие компетентные профессионалы работают в Барсе!Дембеле,кстати,снова травмировался.

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