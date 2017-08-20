"Барселона" заплатит 40 миллионов евро за Сери

Хавбек "Ниццы" Жан-Мишель Сери в ближайшее время может перейти в "Барселону", сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, каталонцы выплатят клаусулу футболиста, которая составляет 40 миллионов евро.

Стоит отметить, что "Ницца" купила Сери у "Пасуш де Феррейра" за 700 тысяч евро.

Читайте также: В "Барселоне" рассказали о "плане Б" на трансферном рынке. | http://soccernews.ru