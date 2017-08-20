"Барселона" заплатит 40 миллионов евро за Сери

Теги барселонаниццажан-мишель сери

"Барселона" заплатит 40 миллионов евро за Сери

Хавбек "Ниццы" Жан-Мишель Сери в ближайшее время может перейти в "Барселону", сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, каталонцы выплатят клаусулу футболиста, которая составляет 40 миллионов евро.

Стоит отметить, что "Ницца" купила Сери у "Пасуш де Феррейра" за 700 тысяч евро.

Читайте также: В "Барселоне" рассказали о "плане Б" на трансферном рынке. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Отомстить за унижение: "Манчестер Сити" готовится к приезду "Эвертона"

Отомстить за унижение: "Манчестер Сити" готовится к приезду "Эвертона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Сосьедад 1 3
2 Леганес 1 3
3 Валенсия 1 3
4 Атлетико Мадрид 1 1
5 Жирона 1 1
6 Эспаньол 1 1
7 Севилья 1 1
8 Атлетик Бильбао 1 1
9 Хетафе 1 1
10 Барселона 0 0
11 Депортиво Ла-Корунья 0 0
12 Эйбар 0 0
13 Леванте 0 0
14 Малага 0 0
15 Бетис 0 0
16 Реал Мадрид 0 0
17 Вильярреал 0 0
18 Сельта Виго 1 0
19 Алавес 1 0
20 Лас Пальмас 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов