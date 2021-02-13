"Барселона" заплатит "Боруссии" 5 миллионов евро за следующий матч Дембеле

"Барселону" ожидают очередные траты на вингера Усмана Дембеле, пишет Marca.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" должны заплатить дортмундской "Боруссии" 5 миллионов евро за любой следующий матч француза.

Дело в том, что немецкий клуб получает 5-миллионный бонус за каждые 25 игр Дембеле в составе "Барсы".

Сообщается, что каталонцы уже потратили на эту сделку 130 миллионов евро и после ближайшего выхода на поле 23-летнего футболиста эта сумма увеличится ещё на 5 миллионов.

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