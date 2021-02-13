"Барселона" заплатит "Боруссии" 5 миллионов евро за следующий матч Дембеле
"Барселону" ожидают очередные траты на вингера Усмана Дембеле, пишет Marca.
По сведениям издания, "сине-гранатовые" должны заплатить дортмундской "Боруссии" 5 миллионов евро за любой следующий матч француза.
Дело в том, что немецкий клуб получает 5-миллионный бонус за каждые 25 игр Дембеле в составе "Барсы".
Сообщается, что каталонцы уже потратили на эту сделку 130 миллионов евро и после ближайшего выхода на поле 23-летнего футболиста эта сумма увеличится ещё на 5 миллионов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
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|32
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|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
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|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
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|13
|Кельн
|32
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|Аугсбург
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|35
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|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
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|32
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