"Барселона" заплатит Месси солидную сумму в качестве подписного бонуса
Каталонская "Барселона" заплатит своему ведущему бомбардиру Лионелю Месси солидную сумму в качестве подписного бонуса.
Так, по сведениям испанской прессы, за продление контракта аргентинский нападающий получит от своего клуба 100 миллионов евро. Оклад же 30-летнего форварда вырастет до суммы в пределах 50-60 миллионов евро "грязными".
Напомним, два топ-клуба предлагали астрономические контракты Месси. | soccernews.ru
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Итоги и символическая сборная 13-го тура АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|13
|35
|2
|Валенсия
|13
|31
|3
|Атлетико Мадрид
|13
|27
|4
|Реал Мадрид
|13
|27
|5
|Севилья
|13
|25
|6
|Вильярреал
|13
|21
|7
|Реал Сосьедад
|13
|19
|8
|Бетис
|13
|18
|9
|Сельта Виго
|13
|17
|10
|Жирона
|13
|17
|11
|Леганес
|13
|17
|12
|Хетафе
|12
|16
|13
|Леванте
|13
|15
|14
|Эйбар
|13
|14
|15
|Атлетик Бильбао
|13
|13
|16
|Эспаньол
|12
|13
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|13
|12
|18
|Малага
|13
|7
|19
|Лас Пальмас
|13
|7
|20
|Алавес
|13
|6