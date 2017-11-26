"Барселона" заплатит Месси солидную сумму в качестве подписного бонуса

Теги барселоналионель месси

"Барселона" заплатит Месси солидную сумму в качестве подписного бонусаКаталонская "Барселона" заплатит своему ведущему бомбардиру Лионелю Месси солидную сумму в качестве подписного бонуса.

Так, по сведениям испанской прессы, за продление контракта аргентинский нападающий получит от своего клуба 100 миллионов евро. Оклад же 30-летнего форварда вырастет до суммы в пределах 50-60 миллионов евро "грязными".

Напомним, два топ-клуба предлагали астрономические контракты Месси. | soccernews.ru

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