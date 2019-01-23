"Барселона" заплатит огромную сумму за де Йонга

"Барселона" договорилась о трансфере полузащитника "Аякса" Френки де Йонга, сообщает De Telegraaf.

По сведениям источника, каталонский клуб заплатит за футболиста 86 миллионов евро. Эта сумма может увеличиться еще на четыре миллиона евро за счет бонусов. Де Йонг подпишет с "Барселоной" в ближайшее время соглашение, которое вступит в силу летом. Таким образом, голландец отыграет этот сезон в "Аяксе".

В борьбе за 21-летнего де Йонга "Барселона" опередила ПСЖ, "Баварию" и "Манчестер Сити".

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