"Барселона" заплатит за Дембеле 145 миллионов евро
Форвард дортмундской "Боруссии" Усман Дембеле близок к переходу в "Барселону", сообщает Sport.es.
По информации ресурса, этот трансфер обойдется каталонцам в 145 миллионов евро. 105 миллионов "Боруссия" получит сразу, а 40 миллионов в виде бонусов.
Сообщается, что сделка может быть завершена в эту пятницу.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|1
|3
|2
|Барселона
|1
|3
|3
|Реал Сосьедад
|1
|3
|4
|Леганес
|1
|3
|5
|Валенсия
|1
|3
|6
|Атлетико Мадрид
|1
|1
|7
|Жирона
|1
|1
|8
|Эспаньол
|1
|1
|9
|Севилья
|1
|1
|10
|Атлетик Бильбао
|1
|1
|11
|Хетафе
|1
|1
|12
|Эйбар
|0
|0
|13
|Леванте
|0
|0
|14
|Малага
|0
|0
|15
|Вильярреал
|0
|0
|16
|Сельта Виго
|1
|0
|17
|Алавес
|1
|0
|18
|Лас Пальмас
|1
|0
|19
|Бетис
|1
|0
|20
|Депортиво Ла-Корунья
|1
|0