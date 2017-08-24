"Барселона" заплатит за Дембеле 145 миллионов евро

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"Барселона" заплатит за Дембеле 145 миллионов евро

Форвард дортмундской "Боруссии" Усман Дембеле близок к переходу в "Барселону", сообщает Sport.es.

По информации ресурса, этот трансфер обойдется каталонцам в 145 миллионов евро. 105 миллионов "Боруссия" получит сразу, а 40 миллионов в виде бонусов.

Сообщается, что сделка может быть завершена в эту пятницу.

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Пьянь

Это жесть.. Переплатили больше, чем в 2 раза.

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