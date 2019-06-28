"Барселона" заплатит за Гризманна более 120 миллионов евро
СМИ узнали, во сколько "Барселоне" обойдётся трансфер нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна.
По информации Sport.es, каталонский клуб заплатит за 28-летнего француза 126 миллионов евро.
Сумма отступных в контракте футболиста 1 июля снизится до 120 миллионов, однако "блауграна" намерена сохранить дружеские отношения с "матрасниками", поэтому планирует выложить немного больше, чем нужно.
"Атлетико" оценил данный шаг и готов в качестве ответного жеста позволить "Барсе" выплачивать сумму несколькими траншами. Это, в свою очередь, позволит "сине-гранатовым" приобрести ещё и форварда ПСЖ Неймара без проблем с ФФП.
Не пропустите: "Барселона" может включить своего игрока в сделку по Гризманну. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32