"Барселона" заплатит за Гризманна более 120 миллионов евро

СМИ узнали, во сколько "Барселоне" обойдётся трансфер нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна.

По информации Sport.es, каталонский клуб заплатит за 28-летнего француза 126 миллионов евро.

Сумма отступных в контракте футболиста 1 июля снизится до 120 миллионов, однако "блауграна" намерена сохранить дружеские отношения с "матрасниками", поэтому планирует выложить немного больше, чем нужно.

"Атлетико" оценил данный шаг и готов в качестве ответного жеста позволить "Барсе" выплачивать сумму несколькими траншами. Это, в свою очередь, позволит "сине-гранатовым" приобрести ещё и форварда ПСЖ Неймара без проблем с ФФП.

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