Реднапп сомневается, что "Арсенал" и "МЮ" финишируют в топ-6 АПЛ в следующем сезоне

Известный английский тренер Харри Реднапп поделился мнением о перспективах "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала" в сезоне 2019/20.

"Думаю, в следующем сезоне как минимум один клуб может вылететь из топ-6. Не уверен в "Арсенале". Они слабо играют в обороне. Если клуб не купит новых футболистов, то может оказаться за пределами первой шестёрки. Это же касается и "Манчестер Юнайтед". Им нужно четыре-пять игроков, а то и шесть. Они точно не попадут в топ-4, судя по нынешней ситуации. Кто может ворваться в топ-6? Возможно, "Эвертон" или "Вест Хэм". Даже "Вулверхэмптон" нельзя сбрасывать со счетов", - приводит слова Реднаппа TalkSPORT.

В минувшем сезоне "МЮ" финишировал на шестом месте в АПЛ, а "Арсенал" - на пятом. Их опередили "Тоттенхэм", "Челси", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

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