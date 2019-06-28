Реднапп сомневается, что "Арсенал" и "МЮ" финишируют в топ-6 АПЛ в следующем сезоне

Теги харри реднаппманчестер юнайтедарсенал лондонапл

Реднапп сомневается, что "Арсенал" и "МЮ" финишируют в топ-6 АПЛ в следующем сезоне

Известный английский тренер Харри Реднапп поделился мнением о перспективах "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала" в сезоне 2019/20.

"Думаю, в следующем сезоне как минимум один клуб может вылететь из топ-6. Не уверен в "Арсенале". Они слабо играют в обороне. Если клуб не купит новых футболистов, то может оказаться за пределами первой шестёрки. Это же касается и "Манчестер Юнайтед". Им нужно четыре-пять игроков, а то и шесть. Они точно не попадут в топ-4, судя по нынешней ситуации. Кто может ворваться в топ-6? Возможно, "Эвертон" или "Вест Хэм". Даже "Вулверхэмптон" нельзя сбрасывать со счетов", - приводит слова Реднаппа TalkSPORT.

В минувшем сезоне "МЮ" финишировал на шестом месте в АПЛ, а "Арсенал" - на пятом. Их опередили "Тоттенхэм", "Челси", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

Не пропустите: Обамеянг может перейти в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" и "Атлетико" договорились по Гризманну, в сделку будет включен Семеду

"Барселона" и "Атлетико" договорились по Гризманну, в сделку будет включен Семеду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов