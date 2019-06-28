Реднапп сомневается, что "Арсенал" и "МЮ" финишируют в топ-6 АПЛ в следующем сезоне
Известный английский тренер Харри Реднапп поделился мнением о перспективах "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала" в сезоне 2019/20.
"Думаю, в следующем сезоне как минимум один клуб может вылететь из топ-6. Не уверен в "Арсенале". Они слабо играют в обороне. Если клуб не купит новых футболистов, то может оказаться за пределами первой шестёрки. Это же касается и "Манчестер Юнайтед". Им нужно четыре-пять игроков, а то и шесть. Они точно не попадут в топ-4, судя по нынешней ситуации. Кто может ворваться в топ-6? Возможно, "Эвертон" или "Вест Хэм". Даже "Вулверхэмптон" нельзя сбрасывать со счетов", - приводит слова Реднаппа TalkSPORT.
В минувшем сезоне "МЮ" финишировал на шестом месте в АПЛ, а "Арсенал" - на пятом. Их опередили "Тоттенхэм", "Челси", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16