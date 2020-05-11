"Барселона" заплатит за Кукурелью в 2,5 раза больше, чем заработала на его продаже прошлым летом

"Барселона" собирается вернуть из "Хетафе" защитника Марка Кукурелью, сообщает Marca.

По сведениям издания, "сине-гранатовым" придётся заплатить за своего воспитанника 15 миллионов евро. Это в 2,5 раза больше той суммы, которую клуб заработал годом ранее на его продаже.

Ожидается, что 21-летний испанец заменит в составе "Барсы" Хуниора Фирпо, который не оправдал возложенных на него надежд.

В текущем сезоне Кукурелья сыграл за "Хетафе" 34 матча, забил 1 гол и сделал 5 ассистов.

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