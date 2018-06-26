"Барселона" запросила у "Лацио" информацию по трансферу его хавбека

Теги лациобарселонасергей милинкович-савич

"Барселона" запросила у "Лацио" информацию по трансферу его хавбекаКаталонская "Барселона" запросила у римского "Лацио" информацию по трансферу его полузащитника Сергея Милинковича-Савича.

В ответ, как информирует El Mundo Deportivo, "орлы" сообщили, что готовы расстаться с 23-летним хавбеком за сумму в 80 миллионов евро. "Сине-гранатовые" уже посчитали такую сумму компенсации за серба завышенной.

В завершившемся сезоне Милинкович-Савич забил 14 мячей и сделал 9 результативных передач в 48 матчах за "Лацио".

Напомним, "Барселона" торгует с "Реалом" хавбека "Баварии". | soccernews.ru

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