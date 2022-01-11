"Барселона" зарегистрировала Феррана Торреса в Ла Лиге. Он может сыграть с "Реалом"
Фото: инстаграм Феррана Торреса/Автор неизвестен
"Барселона" зарегистрировала в Ла Лиге полузащитника Феррана Торреса, сообщается на официальном сайте лиги.
Таким образом, футболист может дебютировать за каталонский клуб в полуфинальном матче Суперкубка Испании с мадридским "Реалом" (12 января).
21-летний Торрес перешел в "Барселону" несколько недель назад из "Манчестер Сити". Сумма трансфера составила 55 миллионов евро. Хавбек подписал с каталонцами контракт до лета 2027 года.
Не пропустите: "Барселона" близка к трансферу опытного вратаря. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
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|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14