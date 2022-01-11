"Барселона" зарегистрировала Феррана Торреса в Ла Лиге. Он может сыграть с "Реалом"

Фото: инстаграм Феррана Торреса/Автор неизвестен

"Барселона" зарегистрировала в Ла Лиге полузащитника Феррана Торреса, сообщается на официальном сайте лиги.

Таким образом, футболист может дебютировать за каталонский клуб в полуфинальном матче Суперкубка Испании с мадридским "Реалом" (12 января).

21-летний Торрес перешел в "Барселону" несколько недель назад из "Манчестер Сити". Сумма трансфера составила 55 миллионов евро. Хавбек подписал с каталонцами контракт до лета 2027 года.

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