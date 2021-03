"Барселона" завела первый русскоязычный аккаунт в Viber

"Барселона" активно работает над привлечением русскоязычной аудитории.

В связи с этим было принято решение создать в мессенджере Viber группу на русском языке. Там будут публиковаться новости каталонского клуба и развлекательный контент.

Несколько футболистов "сине-гранатовых" записали промо-ролик, поприветствовав болельщиков на русском языке.

Barça launches first social network in Russian through @Viber



Full story https://t.co/h5bQiexF8g