"Барселона" завела первый русскоязычный аккаунт в Viber

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"Барселона" завела первый русскоязычный аккаунт в Viber

"Барселона" активно работает над привлечением русскоязычной аудитории.

В связи с этим было принято решение создать в мессенджере Viber группу на русском языке. Там будут публиковаться новости каталонского клуба и развлекательный контент.

Несколько футболистов "сине-гранатовых" записали промо-ролик, поприветствовав болельщиков на русском языке.

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