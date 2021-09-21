"Барселона" завершает продление Серджи Роберто

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"Барселона" завершает продление Серджи РобертоФото: инстаграм Роберто/Автор неизвестен

Полузащитник "Барселоны" Серджи Роберто останется в каталонском клубе еще на несколько лет.

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, испанец и сине-гранатовые уже завершают процесс продления контракта.

По информации источника, новое соглашение будет рассчитано до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что по новому контракт оклад Роберто снизится.

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