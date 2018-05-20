"Барселона" завершает сезон поединком с "Реал Сосьедадом"
"Барселона" – "Реал Сосьедад"
Стадион: "Камп Ноу" (Барселона)
Начало матча: 21:45
Арбитр: Хосе Мунуэра Монтера (Испания)
В последнем туре чемпионата Испании на стадионе "Камп Ноу" "Барселона" примет "Реал Сосьедад". Каталонцы подходят к матчу в качестве чемпионов страны, однако вряд ли от них стоит ожидать некой расслабленности – повторить ошибки прошлого тура "сине-гранатовым" непозволительно. Баски считаются неудобным соперником для "Барсы", но это касается только выездных матчей – на домашней арене каталонцы неизменно обыгрывают "бело-голубых". Турнирной мотивации у команд практически не осталось, поэтому болельщики вправе ожидать довольно содержательного и атакующего футбола.
"Барселона" в прошедшем туре прервала свою серию из 43 матчей без поражений в чемпионате, оступившись там, где этого никто не ждал. Выездной поединок с "Леванте" не сулил никаких неожиданностей, однако к 56-й минуте на табло горели унизительные для гостей 5:1 в пользу валенсийцев. Подопечные Вальверде вовремя сумели прийти в себя, забив трижды и сделав счет 5:4, однако на большее их не хватило.
Поединок с "лягушками" пропускал Лионель Месси, но в последнем домашнем матче сезона аргентинец должен появиться на поле. Матч первого круга против "Реал Сосьедада" каталонцы выиграли (4:2), а вообще в трех последних поединках между этими соперниками было забито целых 18 голов.
Баски забили 66 мячей в чемпионате Испании – это третий показатель после "Барсы" и "Реала". А вот больше им особо и нечем похвастаться: текущее 10-е место вряд ли является пределом мечтаний для руководства клуба. Хотя команда играла в еврокубках, вылетев в 1/16 финала Лиги Европы от австрийского "РБ Зальцбург". В прошлом туре "бело-голубые" праздновали победу над "Леганесом", которая стала для них уже 5-й в 7-ми последних матчах Примеры.
Интересные факты противостояния "Барселоны" и "Реал Сосьедада":
"Барселона" выиграла 27 из 30 последних домашних матчей Примеры.
"Реал Сосьедад" одержал лишь 1 победу в 14 предыдущих гостевых поединках чемпионата Испании.
Каталонцы выиграли 17 последних домашних матчей против "Реал Сосьедада" во всех турнирах.
Ориентировочные составы на игру:
Барселона: Тер Штеген, Семеду, Пике, Мина, Альба, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Коутиньо, Месси, Суарес.
Реал Сосьедад: Мойя, Эустондо, Навас, Льоренте, Белья, Ильярраменди, Сурутуса, Ойарсабаль, Каналес, Янузай, Виллиан Жозе.
Прогноз на матч "Барселона" – "Реал Сосьедад":
"Барселона" считается фаворитом предстоящего поединка, о чем отчетливо говорят букмекерские коэффициенты. В последнее время матчи между этими соперниками получаются очень результативными, и нет предпосылок к изменению данной тенденции – обе команды определенно не станут играть на результат.
На победу "Барселоны" букмекеры предлагают коэффициент 1,26, на ничейный результат – 7,70, на викторию "Реал Сосьедада" – 9,50.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|37
|90
|2
|Атлетико Мадрид
|37
|78
|3
|Реал Мадрид
|37
|75
|4
|Валенсия
|37
|70
|5
|Вильярреал
|37
|60
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|37
|55
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|37
|50
|10
|Реал Сосьедад
|37
|49
|11
|Сельта Виго
|38
|49
|12
|Жирона
|37
|48
|13
|Алавес
|37
|47
|14
|Эспаньол
|37
|46
|15
|Леванте
|38
|46
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|Атлетик Бильбао
|37
|43
|17
|Леганес
|38
|43
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|Депортиво Ла-Корунья
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|29
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|Лас Пальмас
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