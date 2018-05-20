"Барселона" завершает сезон поединком с "Реал Сосьедадом"

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"Барселона" завершает сезон поединком с "Реал Сосьедадом"

"Барселона" –  "Реал Сосьедад"

Стадион: "Камп Ноу" (Барселона)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Хосе Мунуэра Монтера (Испания)

В последнем туре чемпионата Испании на стадионе "Камп Ноу" "Барселона" примет "Реал Сосьедад". Каталонцы подходят к матчу в качестве чемпионов страны, однако вряд ли от них стоит ожидать некой расслабленности – повторить ошибки прошлого тура "сине-гранатовым" непозволительно. Баски считаются неудобным соперником для "Барсы", но это касается только выездных матчей – на домашней арене каталонцы неизменно обыгрывают "бело-голубых". Турнирной мотивации у команд практически не осталось, поэтому болельщики вправе ожидать довольно содержательного и атакующего футбола.

"Барселона" в прошедшем туре прервала свою серию из 43 матчей без поражений в чемпионате, оступившись там, где этого никто не ждал. Выездной поединок с "Леванте" не сулил никаких неожиданностей, однако к 56-й минуте на табло горели унизительные для гостей 5:1 в пользу валенсийцев. Подопечные Вальверде вовремя сумели прийти в себя, забив трижды и сделав счет 5:4, однако на большее их не хватило.

Поединок с "лягушками" пропускал Лионель Месси, но в последнем домашнем матче сезона аргентинец должен появиться на поле. Матч первого круга против "Реал Сосьедада" каталонцы выиграли (4:2), а вообще в трех последних поединках между этими соперниками было забито целых 18 голов.

Баски забили 66 мячей в чемпионате Испании – это третий показатель после "Барсы" и "Реала". А вот больше им особо и нечем похвастаться: текущее 10-е место вряд ли является пределом мечтаний для руководства клуба. Хотя команда играла в еврокубках, вылетев в 1/16 финала Лиги Европы от австрийского "РБ Зальцбург". В прошлом туре "бело-голубые" праздновали победу над "Леганесом", которая стала для них уже 5-й в 7-ми последних матчах Примеры.

Интересные факты противостояния "Барселоны" и "Реал Сосьедада":

"Барселона" выиграла 27 из 30 последних домашних матчей Примеры.

"Реал Сосьедад" одержал лишь 1 победу в 14 предыдущих гостевых поединках чемпионата Испании.

Каталонцы выиграли 17 последних домашних матчей против "Реал Сосьедада" во всех турнирах.

Ориентировочные составы на игру:

Барселона: Тер Штеген, Семеду, Пике, Мина, Альба, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Коутиньо, Месси, Суарес.

Реал Сосьедад: Мойя, Эустондо, Навас, Льоренте, Белья, Ильярраменди, Сурутуса, Ойарсабаль, Каналес, Янузай, Виллиан Жозе.

Прогноз на матч "Барселона" –  "Реал Сосьедад":

"Барселона" считается фаворитом предстоящего поединка, о чем отчетливо говорят букмекерские коэффициенты. В последнее время матчи между этими соперниками получаются очень результативными, и нет предпосылок к изменению данной тенденции – обе команды определенно не станут играть на результат.

На победу "Барселоны" букмекеры предлагают коэффициент 1,26, на ничейный результат – 7,70, на викторию "Реал Сосьедада" – 9,50.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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2 Атлетико Мадрид 37 78
3 Реал Мадрид 37 75
4 Валенсия 37 70
5 Вильярреал 37 60
6 Бетис 38 60
7 Севилья 37 55
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 37 50
10 Реал Сосьедад 37 49
11 Сельта Виго 38 49
12 Жирона 37 48
13 Алавес 37 47
14 Эспаньол 37 46
15 Леванте 38 46
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