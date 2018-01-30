"Барселона" завершила работу на трансферном рынке

Теги барселонаалейш видаль

"Барселона" завершила работу на трансферном рынкеКаталонская "Барселона" завершила свою работу в текущее трансферное окно, информирует Marca.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" не планируют предпринимать шагов по изменению своего состава до следующего лета. Однако единственным исключением может стать уход защитника Алейша Видаля, если по нему поступит предложение в размере не менее 12-ти миллионов евро.

Напомним, Гвардиола потроллил "Барселону". | soccernews.ru

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