"Барселона" зависит от одного игрока больше, чем любая другая команда в Лиге Чемпионов

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"Барселона" зависит от одного игрока больше, чем любая другая команда в Лиге Чемпионов

Ни один из игроков, забивших не менее двух голов в Лиге Чемпионов, не имеет столь большой вклад в общее количество мячей команды, как форвард "Барселоны" Лионель Месси.

На счету аргентинца четыре из семи мячей (57,1%), которые забили игроки каталонского клуба. 

По одному голу на счету Ивана Ракитича, Пако Алькасера и Люка Диня. Еще три мяча соперники "Барселоны" забили в свои ворота.

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