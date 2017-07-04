"Барселона" ждет прояснения ситуации по Бельерину

На следующей неделе каталонская "Барселона" будет готова сделать официальное предложение по защитнику лондонского "Арсенала" Эктору Бельерину.

Однако, как информирует sport.es, это станет возможным лишь в том случае, если 22-летнему беку удастся убедить главного тренера "канониров" Арсена Венгера и руководство своего клуба отпустить его. В противном случае "сине-гранатовые" будут вынуждены отказаться от трансфера своего воспитанника ввиду нежелания лондонского клуба вести диалог по этому переходу.

Напомним, в "Барселоне" надеются, что Верратти проследует примеру Маскерано. | soccernews.ru