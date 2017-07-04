"Барселона" ждет прояснения ситуации по Бельерину

Теги арсенал лондонбарселонаарсен венгерэктор бельерин

"Барселона" ждет прояснения ситуации по БельеринуНа следующей неделе каталонская "Барселона" будет готова сделать официальное предложение по защитнику лондонского "Арсенала" Эктору Бельерину.

Однако, как информирует sport.es, это станет возможным лишь в том случае, если 22-летнему беку удастся убедить главного тренера "канониров" Арсена Венгера и руководство своего клуба отпустить его. В противном случае "сине-гранатовые" будут вынуждены отказаться от трансфера своего воспитанника ввиду нежелания лондонского клуба вести диалог по этому переходу.

Напомним, в "Барселоне" надеются, что Верратти проследует примеру Маскерано. | soccernews.ru

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