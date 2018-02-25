"Барселона" – "Жирона" - 6:1 (обзор)

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"Барселона" – "Жирона" - 6:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 25-го тура испанской Примеры между "Барселоной" и "Жироной".

Не пропустите: "Барселона" разгромила "Жирону" на "Камп Ноу". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 25 65
2 Атлетико Мадрид 24 55
3 Реал Мадрид 25 51
4 Валенсия 24 46
5 Севилья 24 39
6 Вильярреал 24 38
7 Сельта Виго 25 35
8 Эйбар 25 35
9 Жирона 25 34
10 Хетафе 24 33
11 Бетис 24 33
12 Леганес 25 30
13 Реал Сосьедад 24 29
14 Атлетик Бильбао 24 28
15 Эспаньол 25 28
16 Алавес 25 28
17 Леванте 24 20
18 Лас Пальмас 25 19
19 Депортиво Ла-Корунья 25 18
20 Малага 24 13
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