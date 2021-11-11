"Барселона" зимой хочет подписать трех игроков

Фото: инстаграм Ольмо/Автор неизвестен

"Барселона" планирует усилить состав в зимнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Санти Овалле, каталонский клуб намерен подписать 3 новых футболистов в январе в рамках аренды с правом выкупа.

По информации источника, испанский полузащитник "РБ Лейпциг "Дани Ольмо очень ценится в клубе, но стоит дорого. Рахим Стерлинг тоже вариант, но еще неизвестно, отпустит ли его "Манчестер Сити".

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