"Барселона" зимой хочет подписать трех игроков

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"Барселона" зимой хочет подписать трех игроковФото: инстаграм Ольмо/Автор неизвестен

"Барселона" планирует усилить состав в зимнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Санти Овалле, каталонский клуб намерен подписать 3 новых футболистов в январе в рамках аренды с правом выкупа. 

По информации источника, испанский полузащитник "РБ Лейпциг "Дани Ольмо очень ценится в клубе, но стоит дорого. Рахим Стерлинг тоже вариант, но еще неизвестно, отпустит ли его "Манчестер Сити". 

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