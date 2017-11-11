"Барселона" зимой намерена приобрести де Лигта

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"Барселона" зимой намерена приобрести де Лигта

Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт в январе может стать игроком "Барселоны", сообщает El Mundo Deportivo.

В случае успеха в этой сделке каталонский клуб покинет Томас Вермален, который хочет уйти, так как не получает достаточно игрового времени.

Однако "Аякс" намерен сохранить де Лигта потому, что летом они продали Давинсона Санчеса в "Тоттенхэм".

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