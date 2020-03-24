"Барселона" зимой предлагала 50 миллионов евро за форварда гладбахской "Боруссии"

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"Барселона" зимой предлагала 50 миллионов евро за форварда гладбахской "Боруссии"

"Барселона" этой зимой хотела купить форварда гладбахской "Боруссии" Алассана Плеа, однако получила отказ. Об этом информирует Bild.

По данным издания, сине-гранатовые готовы были приобрести 27-летнего француза за 50 миллионов евро, но "Боруссия" не хотела расставаться с игроком, поэтому отказала каталонцам.

Плеа выступает в "Боруссии" с лета 2018 года. Немецкий клуб купил его у "Ниццы" за 23 миллиона евро. В этом сезоне форвард участвовал в 22 матчах, забив 8 голов и сделав 7 ассистов. Его соглашение с клубом рассчитано до лета 2023 года.

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