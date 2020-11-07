"Барселона" зимой выставит на трансфер пять футболистов

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"Барселона" зимой выставит на трансфер пять футболистов

"Барселона" планирует продать пять игроков во время зимнего трансферного окна, утверждает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" собираются избавиться от Самюэля Умтити, Хуниора Фирпо, Карлеса Аленьи, Усмана Дембеле и Мартина Брейтуэйта.

Расставание с вышеперечисленными футболистами одобрено тренерским штабом Рональда Кумана.

Если на указанную группу игроков найдутся покупатели, то "Барса" намерена использовать вырученные средства для приобретения защитника "Манчестер Сити" Эрика Гарсии и форварда "Лиона" Мемфиса Депая.

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