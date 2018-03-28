"Барселоне" будет сложно изыскать средства на трансфер Де Лигта
Каталонской "Барселоне" будет сложно изыскать средства на трансфер защитника амстердамского "Аякса" Маттейса Де Лигта, которым она активно интересуется.
Так, по сведениям El Mundo Deportivo, на подписание Усмана Дембеле, Филиппе Коутиньо, Паулиньо и Йерри Мины, а также продление контрактов с Лионелем Месси и Жераром Пике "сине-гранатовые" израсходовали значительную сумму из своего бюджета. Поэтому найти еще 50 миллионов евро на покупку 18-летнего бека каталонский гранд вряд ли сможет.
Напомним, Де Лигт посетил Барселону. | soccernews.ru
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|О
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|29
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|4
|Валенсия
|29
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|5
|Вильярреал
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|6
|Севилья
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|45
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|Жирона
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|Бетис
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|Леганес
|29
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|13
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|29
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|Реал Сосьедад
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|Лас Пальмас
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