"Барселоне" грозит наказание из-за трансфера Гризманна

Теги барселонаатлетико мадридантуан гризманн

"Барселоне" грозит наказание из-за трансфера Гризманна

Дисциплинарный комитет королевской федерации футбола Испании рассматривает два варианта наказание для "Барселоны" за раннее начало переговоров по трансферу нападающего Антуана Гризманна, сообщает AS.

По сведениям издания, если вина каталонского клуба будет доказано, то домашний стадион "Барселоны" "Камп Ноу" может быть дисквалифицирован на один матч. В качестве другого варианта наказания называется штраф в размере 300 евро. Ожидается, что решение будет вынесено на следующей неделе.

Напомним, что 28-летний Гризманн перешел в "Барселону" из "Атлетико" в летнее трансферное окно. Каталонцы заплатили за игрока полную сумму отступных в размере 120 миллионов евро. Впрочем, "Атлетико" утверждает, что каталонский клуб начал переговоры с французом в тот момент, когда отступные в его контракте составляли 200 миллионов евро.

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