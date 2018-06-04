"Барселоне" грозит серьезное наказание из-за Гризманна

ФИФА заинтересовалась переговорами между "Барселоной" и нападающим "Атлетико" Антуаном Гризманном, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, каталонскому клубу грозит наказание за ведение переговоров с игроком, без согласия "Атлетико". Каталонцы оправдываются тем, что лишь выясняли у его агента сумму отступных форварда.

Если вина "Барселоны" будет доказано, то клубу могут запретить регистрацию новых игроков на протяжении двух лет.

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