"Барселоне" грозит смешной штраф за дело Гризманна
Испанский суд все еще занимается делом о переходе Антуана Гризманна в "Барселону".
Напомним, что "Атлетико" обвиняет каталонцев в том, что клуб согласовал контракт с футболистом, когда тот еще являлся их игроком.
Как сообщает Mundo Deportivo, если вина "Барселоны" будет доказана, то клубу грозит штраф 300 евро и, возможно, одна игра команды пройдет без зрителей.
Гризманн провел за "Барселону" 4 матча, в которых отметился двумя голами и тремя ассистами.
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|Команда
|М
|О
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|3
|7
|2
|Севилья
|3
|7
|3
|Леванте
|3
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|6
|5
|Осасуна
|3
|5
|6
|Алавес
|3
|5
|7
|Барселона
|3
|4
|8
|Реал Мадрид
|2
|4
|9
|Сельта Виго
|3
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|10
|Реал Вальядолид
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|3
|4
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|Мальорка
|2
|3
|13
|Бетис
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|2
|15
|Вильярреал
|2
|1
|16
|Гранада
|2
|1
|17
|Эйбар
|2
|1
|18
|Валенсия
|2
|1
|19
|Эспаньол
|2
|1
|20
|Леганес
|3
|0