"Барселоне" грозит смешной штраф за дело Гризманна

Испанский суд все еще занимается делом о переходе Антуана Гризманна в "Барселону".

Напомним, что "Атлетико" обвиняет каталонцев в том, что клуб согласовал контракт с футболистом, когда тот еще являлся их игроком.

Как сообщает Mundo Deportivo, если вина "Барселоны" будет доказана, то клубу грозит штраф 300 евро и, возможно, одна игра команды пройдет без зрителей.

Гризманн провел за "Барселону" 4 матча, в которых отметился двумя голами и тремя ассистами.

Читайте также: Гризманн заявил о необходимости останавливать матчи из-за расизма и гомофобии. | http://soccernews.ru