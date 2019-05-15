"Барселоне" интересен молодой хавбек "Манчестер Юнайтед"

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"Барселоне" интересен молодой хавбек "Манчестер Юнайтед"

Вингер "Манчестер Юнайтед" Анхель Гомес попал в сферу интересов "Барселоны".

Как сообщает Manchester Evening News, "сине-гранатовые" давно следят за прогрессом 18-летнего англичанина, а уже предстоящим летом попробуют подписать перспективного футболиста.  

Соглашение Гомеса с "МЮ" действует до 2020 года. В этом сезоне игрок провел 24 игры, в которых забил 8 голов и отдал 5 ассистов.

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