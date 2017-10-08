"Барселоне" интересен вингер "Манчестер Юнайтед"

Каталонская "Барселона" заинтересована в вингере английского "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиале, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, 21-летний футболист входит в число одной из приоритетных трансферных целей "сине-гранатовых" на будущее. "Барса" рассчитывает воспользоваться тем, что перспективный француз на сегодняшний день не является игроком стартового состава своей команды.

В нынешнем сезоне Мартиаль забил 5 мячей и сделал 6 результативных передач в 9 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, "Арсенал" нацелился на Мартиаля. | soccernews.ru