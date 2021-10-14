"Барселоне" интересны четыре игрока, которые летом станут свободными агентами

Фото: инстаграм Антонио Рюдигера

"Барсепона" продолжает поиски потенциальных новичков, которых можно подписать без значительных затрат.

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцы проявляют интерес к голкиперу Андре Онана, защитникам Франку Кессье и Антонио Рюдигеру, а также к хавбеку Полю Погба.

Стоит отметить, что у всех этих футболистов летом истекают контракты, поэтому их можно будет подписать свободными агентами.

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