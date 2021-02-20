"Барселоне" летом предлагали 250 миллионов евро за трёх молодых игроков

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"Барселоне" летом предлагали 250 миллионов евро за трёх молодых игроков

"Барселона" могла хорошо заработать на продаже перспективной молодёжи летом 2020 года, пишет Mundo Deportivo.

По сведениям издания, тогдашний президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу отклонил предложения по ПедриФрансишку Тринкау и Ансу Фати.

Источник утверждает, что "Манчестер Юнайтед" был готов заплатить 150 миллионов евро за Фати, "Бавария" - 40 миллионов за Педри, неназванный клуб - 60 миллионов за Тринкау.

Если бы руководство "Барсы" согласилось отпустить вышеуказанную тройку, то заметно улучшило бы финансовое положение клуба, однако ставка была сделана на спортивную составляющую.

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