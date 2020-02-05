"Барселоне" могут разрешить подписать форварда, несмотря на закрытие трансферного окна

"Барселоне" могут разрешить усилиться нападающим, несмотря на закрытие трансферного окна, сообщает Marca.

По правилам испанской федерации футбола, подобное разрешение можно получить в связи с травмами, а каталонцы на длительный срок потеряли Луиса Суареса и Усмана Дембеле.

При этом "Барселона" может выбирать только среди игроков, которые выступают в Испании. В связи с этим каталонцы проявляют интерес к Лорену Морону ("Бетис"), Виллиану Жозе ("Реал Сосьедад") и Кристиану Стуани ("Жирона").

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