"Барселоне" может быть засчитано техническое поражение, если матч против "Лас-Пальмаса" не состоится

Ситуация вокруг сегодняшнего матча 7-го тура испанской Ла Лиги между "Барселоной" и "Лас-Пальмасом" продолжает накаляться.

Так, по сведениям испанской прессы, "сине-гранатовые" настаивают на переносе игре, однако их соперник и Федерация футбола страны выступают за то, чтобы поединок был сыгран в воскресенье в 16:15 по местному времени, как и было запланировано. В противном случае, "Барсе" будет засчитано техническое поражение.

Отметим, что полиция Каталонии пока не предоставила гарантий относительно безопасности проведения сегодняшнего матча.

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