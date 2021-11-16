"Барселоне" не исключает продажи Френки де Йонга

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"Барселоне" не исключает продажи Френки де ЙонгаФото: инстаграм Френки/Автор неизвестен

Голландский полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг может сменить клубную прописку.

Как сообщает Еl Сhiringuito, каталонский клуб всерьез рассматривает возможность продажи футболиста сборной Нидерландов. 

По информации источника, в стане сине-гранатовых думают, что на него есть огромный спрос, и клуб может заработать много денег за продажу голландца.

Напомним, что де Йонг перешел в "Барселону" в 2019 году за 75 миллионов евро.

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