"Барселоне" нравится Кристиан Ромеро из "Аталанты"

Фото: инстаграм Ромеро/Автор неизвестен

Как сообщает журналист Ферран Мартинес, "Барселоне" нравится защитник "Аталанты" и сборной Аргентины Кристиан Ромеро.

По информации источника, из-за финансовых проблем каталонцы не смогут совершить полноценны трансфер футболиста, но рассчитывают на аренду.

На данный момент сделка выглядит крайне трудной.

Напомним, что Ромеро в июле выиграл Кубок Америки со сборной Аргентины. Этот трофей стал первым с 1993 года для аргентинцев.

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