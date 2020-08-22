"Барселоне" нужен Анхелиньо

Левый защитник "Манчестер Сити" Анхелиньо попал в сферу интересов "Барселоны", сообщает The Athletic.

По информации источника, на подписании фулбека "горожан" настаивает новый главный тренер "сине-гранатовых" Рональд Куман.

Английский клуб готов отпустить 23-летнего испанца за 30 миллионов евро.

С января Анхелиньо выступал на правах аренды за "РБ Лейпциг", сыграл 18 матчей, забил 1 гол и сделал 5 ассистов.

Не пропустите: Суарес не собирается покидать "Барселону". | http://soccernews.ru