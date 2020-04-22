"Барселоне" нужно будет сократить расходы на 200 миллионов евро

Теги барселона

"Барселоне" нужно будет сократить расходы на 200 миллионов евро

"Барселоне" необходимо будет сократить расходы на 200 миллионов евро из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ESPN.

Скорее всего, руководство клуба обратится к футболистом с просьбой пойти на дальнейшее сокращение зарплаты.

Каталонский клуб получал доходы от реализации билетов, клубного музея и магазинов, но из-за пандемии коронавируса матчи отменены, а все заведения и магазины закрыты на неопределенный срок.

Ранее игроки сине-гранатовых согласились на сокращение зарплаты в размере 70% на время приостановки чемпионата страны.

Не пропустите: "Барселона" впервые в истории продаст права на название "Камп Ноу". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Ибрагимович решил остаться в Швеции, пока не будет определена дата возобновления Серии А

Ибрагимович решил остаться в Швеции, пока не будет определена дата возобновления Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов