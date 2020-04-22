"Барселоне" нужно будет сократить расходы на 200 миллионов евро

"Барселоне" необходимо будет сократить расходы на 200 миллионов евро из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ESPN.

Скорее всего, руководство клуба обратится к футболистом с просьбой пойти на дальнейшее сокращение зарплаты.

Каталонский клуб получал доходы от реализации билетов, клубного музея и магазинов, но из-за пандемии коронавируса матчи отменены, а все заведения и магазины закрыты на неопределенный срок.

Ранее игроки сине-гранатовых согласились на сокращение зарплаты в размере 70% на время приостановки чемпионата страны.

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