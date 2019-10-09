"Барселоне" нужно продать игроков на 124 миллиона евро

Чтобы избежать экономических проблем, "Барселоне" необходимо до конца сезона совершить несколько крупных продаж, сообщает ESPN.

По сведениям издания, каталонскому клубу нужно выручить на исходящих трансферах не менее 124 миллионов евро.

В "блаугране" очень рассчитывают на желание "Баварии" выкупить полузащитника Филиппе Коутиньо за 120 миллионов.

Также "Барса" готова выслушать предложения по хорватскому хавбеку Ивану Ракитичу, который перестал играть ключевую роль в команде.

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