"Барселоне" нужно продать игроков на 124 миллиона евро

1 Теги барселонафилиппе коутиньоиван ракитичтрансферы

"Барселоне" нужно продать игроков на 124 миллиона евро

Чтобы избежать экономических проблем, "Барселоне" необходимо до конца сезона совершить несколько крупных продаж, сообщает ESPN.

По сведениям издания, каталонскому клубу нужно выручить на исходящих трансферах не менее 124 миллионов евро.

В "блаугране" очень рассчитывают на желание "Баварии" выкупить полузащитника Филиппе Коутиньо за 120 миллионов.

Также "Барса" готова выслушать предложения по хорватскому хавбеку Ивану Ракитичу, который перестал играть ключевую роль в команде.

Не пропустите: "Барселона" еще не рассчиталась за трансферы Коутиньо и Малкома. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Снизьте зарплату "гению" и его холопам

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Джампаоло установил антирекорд "Милана"

Джампаоло установил антирекорд "Милана"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 8 18
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 8 15
3 Гранада Гранада 8 14
4 Барселона Барселона 7 13
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 8 13
6 Севилья Севилья 7 13
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 8 12
8 Валенсия Валенсия 8 12
9 Вильярреал Вильярреал 8 11
10 Леванте Леванте 8 11
11 Осасуна Осасуна 8 11
12 Хетафе Хетафе 8 10
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 8 10
14 Эйбар Эйбар 8 9
15 Сельта Виго Сельта Виго 8 9
16 Бетис Бетис 8 9
17 Алавес Алавес 8 8
18 Мальорка Мальорка 8 7
19 Эспаньол Эспаньол 8 5
20 Леганес Леганес 8 2
Полная таблица

топ-5 тегов