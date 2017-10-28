"Барселоне" нужно расстаться с пятью футболистами ради трансфера Коутиньо

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"Барселоне" нужно расстаться с пятью футболистами ради трансфера Коутиньо

"Барселоне" необходимо продать несколько футболистов для того, чтобы заполучить хавбека "Ливерпуля" Коутиньо.

Как сообщает Read Liverpool, каталонцам для разгрузки зарплатной ведомости необходимо продать пять футболистов.

Напомним, что "Барселона" готова продать Видаля, Вермалена, Гомеша, Турана и Алькасера.

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