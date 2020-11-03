"Барселоне" нужно сэкономить 300 миллионов евро, чтобы избежать финансового кризиса

Исполняющий обязанности президента "Барселоны" Карлес Тускетс рассказал, на сколько клубу нужно сократить свои расходы.

По его словам, чтобы избежать финансового кризиса, "сине-гранатовые" должны сэкономить 300 миллионов евро.

Временный руководитель "Барсы" отметил, что для достижения данной цели клуб намерен отсрочить некоторые выплаты, а также договориться с футболистами об уменьшении зарплат.

Что касается зимних трансферов, то Тускетс считает возможными только подписания свободных агентов или покупку игроков на деньги, вырученные от продаж.

Напомним, что неделю назад пост президента "Барселоны" покинул Жозеп Бартомеу. Команда идёт в Примере на 12-м месте.

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