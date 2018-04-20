"Барселоне" осталось набрать три очка для чемпионства
Поражение "Атлетико" от "Реала Сосьедад" (0:3) в матче 33-го тура чемпионата Испании приблизило чемпионство "Барселоны".
Отставание "матрасников" от каталонцев увеличилось до 12 очков за пять туров до конца турнира.
Теперь каталонскому клубу осталось набрать всего три очка, чтобы оформить завоевание чемпионского титула.
Таким образом "Барселона" может стать чемпионом уже в своем следующем матче против "Депортиво", который пройдет в Ла-Корунье 29 апреля.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|33
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|33
|71
|3
|Реал Мадрид
|33
|68
|4
|Валенсия
|33
|65
|5
|Бетис
|32
|52
|6
|Вильярреал
|33
|51
|7
|Севилья
|33
|48
|8
|Жирона
|33
|47
|9
|Хетафе
|33
|45
|10
|Сельта Виго
|33
|44
|11
|Реал Сосьедад
|33
|43
|12
|Эйбар
|33
|43
|13
|Атлетик Бильбао
|33
|40
|14
|Леганес
|33
|39
|15
|Алавес
|33
|38
|16
|Эспаньол
|33
|36
|17
|Леванте
|32
|31
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|33
|27
|19
|Лас Пальмас
|32
|21
|20
|Малага
|32
|17