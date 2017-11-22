"Барселоне" отказано в отмене желтой карточки Пике

Теги барселонаваленсияжерар пике

"Барселоне" отказано в отмене желтой карточки Пике

Контрольно-дисциплинарный комитет Ла Лиги отказал "Барселоне" в отмене желтой карточки защитника Жерара Пике, сообщает Sport.es.

По сведениям издания издания, комитет посчитал неубедительными доводы каталонского клуба по отмене предупреждения, которое стало для футболиста пятым в этом сезоне и он заработал одноматчевую дисквалификацию.

Таким образом Пике пропустит матч 13-го тура чемпионата Испании против "Валенсии".

Впрочем у "Барселоны" еще есть возможность подать новую жалобу в Апелляционный комитет.

Не пропустите: "Барселона" предложила помощь в лечении Бериццо. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Топ-10 полузащитников в истории Лиги Чемпионов

Топ-10 полузащитников в истории Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 12 34
2 Валенсия 12 30
3 Реал Мадрид 12 24
4 Атлетико Мадрид 12 24
5 Севилья 12 22
6 Вильярреал 12 21
7 Реал Сосьедад 12 18
8 Бетис 11 17
9 Леганес 12 17
10 Хетафе 12 16
11 Жирона 12 16
12 Леванте 12 15
13 Сельта Виго 12 14
14 Эспаньол 12 13
15 Атлетик Бильбао 12 12
16 Депортиво Ла-Корунья 12 11
17 Эйбар 11 8
18 Малага 12 7
19 Алавес 12 6
20 Лас Пальмас 12 6
Полная таблица

топ-5 тегов