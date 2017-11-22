"Барселоне" отказано в отмене желтой карточки Пике

Контрольно-дисциплинарный комитет Ла Лиги отказал "Барселоне" в отмене желтой карточки защитника Жерара Пике, сообщает Sport.es.

По сведениям издания издания, комитет посчитал неубедительными доводы каталонского клуба по отмене предупреждения, которое стало для футболиста пятым в этом сезоне и он заработал одноматчевую дисквалификацию.

Таким образом Пике пропустит матч 13-го тура чемпионата Испании против "Валенсии".

Впрочем у "Барселоны" еще есть возможность подать новую жалобу в Апелляционный комитет.

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