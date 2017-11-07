"Барселоне" пока не удается продлить контракт с Серхи Роберто

"Барселона" продолжает переговоры о продлении контракта с полузащитником Серхи Роберто, сообщает AS.

По сведениям издания, переговоры проходят нелегко, так как стороны не могут согласовать финансовые условия. Каталонский клуб предлагает футболисту зарплату с бонусами, которые будут зависеть от количества сыгранных матчей. Но хавбек хочет получать более стабильный фиксированный оклад.

В этом сезоне 25-летний Роберто провел за "Барселону" 16 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи. Нынешний контракт игрока истекает летом 2019 года.

Не пропустите: "Барселона" начала переговоры с Пике о продлении действующего контракта. | http://soccernews.ru